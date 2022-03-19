Жена Остапчука Кристина Горняк рассказала, как избавляется от негатива, поделившись у себя в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость женат на красотке Кристине, которая стала популярной блогеркой и сейчас за ней следят десятки тысяч фанатов. В новой публикации в Инстаграм девушка рассказала, как борется с негативом.

"Вести свой Инстаграм с позитивным настроением сейчас- очень сложно!

Но, каждый день я получаю от вас сообщения, что вам нахватает моего позитива, моих Историй с хорошим настроем, скажу честно, я как будто теряю это качество.

Меня затягивает маятник негатива, ежедневно видя как умирают детки, отцы, мужья, женщины, как разрушают наши города и дома… эта рана все больше и больше…

Внутри ощущение, что я не живу, а существую… и я знаю, что таких как я сейчас миллионы!

Но я себе говорю, что надо как-то брать себя в руки, пытаться дозировать негатив, вытеснять заменяя позитивом! Ну хотя б постараться!

Можно согреть себя тёплыми воспоминаниями, например!", - написала звезда.

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