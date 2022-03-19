Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною українською телеведучою. Також знаменитість веде блог в Instagram, де цього разу пожартувала над росіянами, які влаштовують бійки в супермаркетах за продукти.
"Під час "цукрової спецоперації" в Росії, жінку, яка взяла цукру на 2 кг більше, стерли в цукрову пудру, а мужика розібрали на рафінад...", - написала Никитюк.
Фанати подивилися пост сотні тисяч разів і написали коментарі:
"Судячи з того, як вони той цукор гребли, то у них там у всіх дупи злипаються!", "але правильно писати на Росії))," а можна казахською або англійською ?", "Ось вона, солодке життя".
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