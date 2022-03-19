Телеведуча Леся Нікітюк пожартувала над росіянами, які влаштовують бійки в магазинах за продукти.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною українською телеведучою. Також знаменитість веде блог в Instagram, де цього разу пожартувала над росіянами, які влаштовують бійки в супермаркетах за продукти.

"Під час "цукрової спецоперації" в Росії, жінку, яка взяла цукру на 2 кг більше, стерли в цукрову пудру, а мужика розібрали на рафінад...", - написала Никитюк.

Фанати подивилися пост сотні тисяч разів і написали коментарі:

"Судячи з того, як вони той цукор гребли, то у них там у всіх дупи злипаються!", "але правильно писати на Росії))," а можна казахською або англійською ?", "Ось вона, солодке життя".

Нагадаємо, Нікітюк показала важкі кадри з розрухою в Маріуполі, молить про допомогу

А ще Politeka повідомляла, що MARUV вивела з себе Нікітюк і отримала "запрошення" в розгромлений Харків

Також Politeka писала, що Нікітюк звернулася до хакерів з ідеєю нововведення для росіян



