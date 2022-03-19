Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной украинской телеведущей. Также знаменитость ведет блог в Инстаграм, где в этот раз подшутила над россиянами, которые устраивают драки в супермаркетах за продукты.
"Во время "сахарной спецоперации" в России, женщину, которая взяла сахара на 2 кг больше, стерли в сахарную пудру, а мужика разобрали на рафинад...", - написала Никитюк.
Фанаты посмотрели пост сотни тысяч раз и написали комментарии:
"Судя по тому, как они тот сахар гребли, то у них там у всех задницы слипаются!", "но правильно писать на России )), "А можно на казахском или на английском ?", "Вот она, сладкая жизнь".
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