Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм украинская телезвезда разместила специалньый ролик с волнующими и печальными кадрами жизни каждого украинца. Сейчас многие граждане теряют свои семьи, близких и дома из-за нападений оккупантов, телеведущая призывает наконец-то закрыть небо и прекратить беспредел.

«‼️Мариуполь‼️Mariupol‼️ Откройте гуманитарные коридоры, спасите мирных жителей! Закройте уже это небо!!!! Прошу максимальный репост💔

Мы не простим за Мариуполь, Харьков, Киев, Сумы, Чернигов, Донецк, Луганск, Ахтырку, Дымер, Волноваху, Гостомель, Бучу, Ирпень, Коростень, Мелитополь и другие украинские города и села, за их мирных жителей, за детей, пострадавших от русских фашистов!» - высказывает мнение Леся под кадрами.

В сети отвечают:

«Господи какие изверги; 😢 Чтобы быстрее это закончилось, держись город герой💛; Мариуполь второй дом, люблю безумно, сердце на части 😢!Спаси и сохрани Мариуполь; Как же болит😭; Мариуполь - огород герой, Господи помоги; Спасите Мариуполь, кто нибудь. Боже там столько маленьких украинцев, за детей сердце болит; Господи спаси и сохрани детей, умоляю🙏».

Также в своем Инстаграм украинская телезвезда разместила обращение к хакерам из известной на весь мир группы Anonymous. Так, Никитюк предложила им разработать механизм, который позволит автоматически включать звук сирены, предупреждающей об авианалетах, для россиян каждый раз, когда такая сирена звучит в Украине.

Напомним, Никитюк впечатлилась смелым поступком россиянки в прямом эфире пропагандистского канала.

Как сообщала Politeka, Никитюк поглумилась над российскими блогерами, которые оплакивают блокировку Instagram.

Также Politeka писала, что Никитюк колко подшутила над россиянами, украинцы не сдержались.