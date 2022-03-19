Як пише Politeka.net, Катя Осадча - успішна українська телеведуча. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

" Зранку подзвонила моя бабуся, нагадала, що Данилові сьогодні 7 місяців.



Ми всі загубилися в днях, тижнях і датах, ми рахуємо дні війни і смерті дітей.

Ці жахи будуть з нами все наше життя...", - написала Осадча під фото з сином.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Міцного здоров'я синочка і мирного неба", "а нам 18 сьогодні", "тримаємося, нехай Бог береже наших діточок. Вірю в перемогу!!!", "Спасибі Катю за такий пост, дуже важливо. Дуже важливі ми для дітей", " мирне небо нашим родинам! Маленькому янголятку міцного здоров'я!".

Нагадаємо, Осадча без особливих компромісів виклала все, що хоче сказати Поліні Гагаріній

А ще Politeka повідомляла, що Осадча послала MARUV слідом за російським військовим кораблем

Також Politeka писала, що Осадча розповіла, як допомагає людям знайти загублених дітей



