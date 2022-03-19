Як пише Politeka.net, Катя Осадча - успішна українська телеведуча. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
" Зранку подзвонила моя бабуся, нагадала, що Данилові сьогодні 7 місяців.
Ми всі загубилися в днях, тижнях і датах, ми рахуємо дні війни і смерті дітей.
Ці жахи будуть з нами все наше життя...", - написала Осадча під фото з сином.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Міцного здоров'я синочка і мирного неба", "а нам 18 сьогодні", "тримаємося, нехай Бог береже наших діточок. Вірю в перемогу!!!", "Спасибі Катю за такий пост, дуже важливо. Дуже важливі ми для дітей", " мирне небо нашим родинам! Маленькому янголятку міцного здоров'я!".
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