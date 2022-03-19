Телеведущая Катя Осадчая показала сына Даниила, которому сегодня исполнилось 7 месяцев, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - успешная украинская телеведущая. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Утром позвонила моя бабушка, напомнила, что Даниилу сегодня 7 месяцев.

Мы все потерялись в днях неделях и датах, мы считаем дни войны и смерти детей.

Эти ужасы будут с нами всю нашу жизнь…", - написала Осадчая под фото с сыном.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Крепкого здоровья сыночка и мирного неба", "А нам 18 сегодня", "Держимся, пусть Бог бережет наших детишек. Верю в победу!!!", "Спасибо Катю за такой пост, очень важно. Очень важны мы для детей", "Мирное небо нашим семьям! Маленькому ангелочку крепкого здоровья!".

Напомним, Осадчая без особых компромиссов выложила все, что хочет сказать Полине Гагариной

А еще Politeka сообщала, что Осадчая послала MARUV вслед за русским военным кораблем

Также Politeka писала, что Осадчая рассказала, как помогает людям найти потерянных детей



