Як пише Politeka.net, Ліна Костенко-успішна українська поетеса. Сьогодні, 19 березня, знаменитість святкує 92-й день народження. Юрій Горбунов привітав знаменитість зі святом, опублікувавши новий пост у своєму блозі.

"Сьогодні нашій великій поетесі і письменниці Ліні Костенко - 92!! Кожна думка, кожен рядок - це душа України!!! Живіть довго Ліна Василівна! І нехай наша перемога, стане Вам найкращим подарунком!!

'Коли у людини є народ - тоді він вже людина!",- написав Юрій.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Талант Нашої України", "Вітаю. Низький уклін за вашу творчість", "Велика вам подяка, завжди в саме серце", "З Днем народження геніальна Ліна Костенко!"



