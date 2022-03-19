Як пише Politeka.net, Ліна Костенко-успішна українська поетеса. Сьогодні, 19 березня, знаменитість святкує 92-й день народження. Юрій Горбунов привітав знаменитість зі святом, опублікувавши новий пост у своєму блозі.
"Сьогодні нашій великій поетесі і письменниці Ліні Костенко - 92!! Кожна думка, кожен рядок - це душа України!!! Живіть довго Ліна Василівна! І нехай наша перемога, стане Вам найкращим подарунком!!
'Коли у людини є народ - тоді він вже людина!",- написав Юрій.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Українська бабуся "нагодувала" окупантів: "8 людей у цинку поїхало"
Київ затягнуло їдким димом: у ДСНС повідомили, що сталося
ЗСУ знищили російського генерала, літаки і колони техніки: нові дані Генштабу
Росіяни б'ються в магазинах за цукор, кадри: панічно скуповують навіть антидепресанти
"Талант Нашої України", "Вітаю. Низький уклін за вашу творчість", "Велика вам подяка, завжди в саме серце", "З Днем народження геніальна Ліна Костенко!"