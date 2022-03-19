Как пишет Politeka.net, Лина Костенко - успешная украинская поэтесса. Сегодня, 19 марта, знаменитость празднует 92-й день рождения. Юрий Горбунов поздравил знаменитость с праздником, опубликовав новый пост в своем блоге.
"Сегодня нашей великой поэтессе и писательнице Лине Костенко - 92!! Каждая мысль, каждая строчка – это душа Украины!!! Живите долго Лина Васильевна! И пусть наша Победа, станет вам лучшим подарком!!
'Когда у человека есть народ - тогда он уже человек!", - написал Юрий.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Украинская разведка выяснила хитрый план оккупантов: зачем на самом мобилизуют мужчин из ОРДЛО
Переговоры с РФ: Подоляк рассказал, почему договориться о мире смогут только через "несколько недель"
НБУ предупредил украинцев о новой схеме мошенников, как выманивают деньги: «Получившим такое письмо…»
У украинцев с 1 апреля начнут забирать авто на нужды ВСУ: кого коснется новое решение
"Талант нашей Украины", "Приветствую. Низкий поклон за ваше творчество", "Большая Вам благодарность, всегда в самое сердце", "С Днем рождения гениальная Лина Костенко!"