Телеведущий Юрий Горбунов поздравил Лину Костенко днем рождения, которой исполнилось сегодня 92 года.

Как пишет Politeka.net, Лина Костенко - успешная украинская поэтесса. Сегодня, 19 марта, знаменитость празднует 92-й день рождения. Юрий Горбунов поздравил знаменитость с праздником, опубликовав новый пост в своем блоге.

"Сегодня нашей великой поэтессе и писательнице Лине Костенко - 92!! Каждая мысль, каждая строчка – это душа Украины!!! Живите долго Лина Васильевна! И пусть наша Победа, станет вам лучшим подарком!!

'Когда у человека есть народ - тогда он уже человек!", - написал Юрий.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Талант нашей Украины", "Приветствую. Низкий поклон за ваше творчество", "Большая Вам благодарность, всегда в самое сердце", "С Днем рождения гениальная Лина Костенко!"



