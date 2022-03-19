Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є популярним українським блогером, набравши велику аудиторію після фіналу шоу одного з сезонів"Холостяка". Вона активно виставляє в Instagram нові кадри, розповідає про життя і дивує відповідями про життя в Києві, адже там зараз непросто.

"Щодо укладання є питання? Всім привіт, мої хороші, як ви? Я ось у себе біля будинку знайшла "латте на вівсяному". Сиджу, п'ю із задоволенням і розмірковую, що перше зроблю після перемоги. Вирішила, що після війни зроблю ринопластику. Жартую " - розповідає Даша про свої плани на майбутнє.

Зараз дівчина не веде блог і не працює, як планувала, адже після вторгнення РФ вона разом з іншими була в Києві.

Нагадавши, Даша Ульянова - український блогер, що здобула велику популярність після перемоги в проекті "Холостяк" з Максом Михайлюком. Коли почалося російське вторгнення на територію України, Даша була в Києві, де і залишилася. Вона регулярно виходить на зв'язок з фоловерами, відверто розповідаючи про те, що відбувається в країні і ділиться своїми переживаннями.

У нових сторіс Даша Ульянова показала несподівану знахідку, на яку натрапила на вулиці. Дівчина помітила порваний паспорт Російської Федерації.

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