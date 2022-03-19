Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является популярным украинским блогером, набрав большую аудиторию после финала шоу одного из сезонов "Холостяка". Она активно выставляет в Инстаграм новые кадры, рассказывает о жизни и удивляет ответами о жизни в Киеве, ведь там сейчас непросто.
«По укладке есть вопросы? Всем привет, мои хорошие, как вы? Я вот у себя возле дома нашла «латте на овсяном». Сижу, пью с удовольствием и размышляю, что первое сделаю после победы. Решила, что после войны сделаю ринопластику. Шучу» - рассказывает Даша о своих планах на будущее.
Сейчас девушка не ведет блог и не работает, как планировала, ведь после вторжения РФ она вместе с другими была в Киеве.
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Напомним, Даша Ульянова - украинский блогер, получившая большую известность после победы в проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком. Когда началось российское вторжение на территорию Украины, Даша была в Киеве, где и осталась. Она регулярно выходит на связь с фолловерами, откровенно рассказывая о том, что происходит в стране и делится своими переживаниями.
В новых сторис Даша Ульянова показала неожиданную находку, на которую наткнулась на улице. Девушка заметила порванный паспорт Российской федерации.
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