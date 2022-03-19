Співачка Злата Огневич, головна героїня шоу "Холостячка", зізналася, чим її можна спокусити, поділившись новими сторіс у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка, яка перемогла в першому сезоні шоу "Маска". А минулого року артистка стала головною героїнею шоу "Холостячка", але побудувати стосунки з переможцем проекту Андрієм Задворним не вдалося. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

Цього разу зірка вирішила показати, як готує з мамою.

"І трошки звичайного життя. Готуємо з мамою печиво зараз", - написала Злата і показала, як йде процес.

А на наступному сторіс вже зірка зізналася, чим її можна спокусити.

"Знаєте, чим можна мене спокусити? Їжею, а точніше - смачною випічкою", - написала Огневич.

Також артистка поділилася рецептом для фанатів, щоб вони змогли приготувати смакоту вдома.

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