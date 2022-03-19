Певица Злата Огневич, главная героиня шоу "Холостячка", призналась, чем ее можно соблазнить, поделившись новыми сторис в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая победила в первом сезоне шоу "Маска". А в прошлом году артистка стала главной героиней шоу "Холостячка", но построить отношения с победителем проекта Андреем Задворным не удалось. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

В этот раз звезда решила показать, как готовит с мамой.

"И немножко обычной жизни. Готовим с мамой печенье сейчас", - написала Злата и показала, как идет процесс.

А на следующем сторис уже звезда призналась, чем ее можно соблазнить.

"Знаете, чем можно меня соблазнить? Едой, а точнее - вкусной выпечкой", - написала Огневич.

Также артистка поделилась рецептом для фанатов, чтобы они смогли приготовить вкусноту дома.

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