Як пише Politeka.net, KAZKA - популярна українська група, солісткою якої є Олександра Зарицька. Вокалістки Дарина і Василина вирішили підбадьорити українців, заспівавши українську пісню. Відео було опубліковано на офіційній сторінці групи в Instagram.
"24 день війни.
Піднімаємо бойовий дух прекрасними українськими піснями!
Тримаємося!
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Перемога за нами!",- написано було під відео.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Добрий вечір моя улюблена Олександра. Дуже хороша пісня і дівчата дуже добре співають. Ми люди з Узбекистану і я зараз дивимося новини Всі інформації з Інтернету (оскільки російський тв канали показує по своєму і обманює всіх ) серце моє розвивається", "Люблю", "вогонь".
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