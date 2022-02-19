Телеведущий Юрий Горбунов получил модный подарок от известной певицы, похваставшись украинцам в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - успешный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей. Пара официально расписалась в 2017 году, а недавно в семье было пополнение, ведь Катя родила второго сына Горбунову. На новых сторис в Инстаграм Александра Зарицкая из KAZKA показала, какой подарок приготовила для Юрия.

На кадрах звезда зашла в комнату к Горбунову, неся на голове.

"Саша обещала, Саша сделала", - написала звезда.

"Я обещала, помнишь?", - сказала Александра, обращаясь к Юрию.

После этого Горбунов на камеру распаковал коробку и взял стильный мерч, который сделала группа KAZKA.

"Ну, другое дело", - сказал Юрий.

"Класс, ты теперь в команде KAZKA", - сказала Александра в ответ.

"Наш первый экземпляр уже в надеждых руках", - написала Зарицкая в сторис.

"Ух ты, смотрите, тут чтобы никто ничего не перепутал", - сказал Юрий и показал нашивку со своими инициалами.

"Ukrainian Fashion KAZKA Week представляет Новое худи", - подшутил Юрий на следующем сторис.

"Теперь Юрий Горбунов в нашей банде", - написала Зарицкая на сторис.

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