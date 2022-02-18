Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, которая похудела на 35 кг, показала себя в новом модном образе, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - популярная украинская певица и солистка группы KAZKA. Артистка прославилась благодаря талант шоу, после чего выпустила несколько хитов, которые сделали Александру знаменитой на весь мир. А в прошлом году артистка приняла участие в шоу "Танці з зірками", где ее партнером стал Юрий Мешков. Певице удалось за время проекта скинуть около 20 кило и как позже призналась Зарицкая в интервью Славе Демину, за 2021 год она сбросила 35 кило, ведь после проекта артистка продолжила стройнеть. А на новых сторис в Инстаграм звезда похвасталась новым образом.

На кадрах звезда показала эффектный мейкап, делая селфи.

После этого Александра уже надела стильный пиджак, впечатляя видом.

"Эта малышка настоящая панкуха", - написано было в сторис.

Напомним, Зарицкая из KAZKA оригинально поддержала подружку на Нацотборе на Евровидение

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