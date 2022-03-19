Вокалистки группы KAZKA спели украинские песни, подбодрив украинцев в это тяжелое время.

Как пишет Politeka.net, KAZKA - популярная украинская группа, солисткой которой является Александра Зарицкая. Вокалистки Дарина и Василина решили подбодрить украинцев, спев украинскую песню. Видео было опубликовано на официальной страничке группы в Инстаграм.

"24 день войны.

Поднимаем боевой дух прекрасными украинскими песнями!

Держимся!

Победа за нами!", - написано было под видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Добрый вечер моя любимая Александра. Очень хорошая песня и девушки очень хорошо поют. Мы люди из Узбекистана и я сейчас смотрим новости все информации из интернета ( Поскольку Российский тв каналы показывает по своему и обманывает всех ) сердце мое развивается", "Люблю", "Огонь".

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