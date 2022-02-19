Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица из группы KAZKA Александра Зарицкая, которая в последнее время похудела на 35 килограммов, поделилась в Instagram кадрами с музыкальной премии. Оказалось, что песня коллектива "Мята" получила награду "Украинской песни года".
На новых фотографиях можно увидеть Александру и ребят из группы KAZKA Дмитрия Мазуряка и Никиту Будаша. Стоит заметить, что с момента Нацотбора на Евровидение, после которого группа прославилась на всю страну, парни сильно изменились, они как будто выросли и возмужали. Так, и сама Зарицкая здорово преобразилась за последние годы.
"Украинская песня года. Получили награду за нашу "Мяту". А еще выполнили ее на сцене, но показывать пока многое не буду. В эфире сможете все увидеть сами уже 26/02 на @kanalukraina", - пописала фотографии Александра.
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Поклонники тут же принялись комментировать публикацию, засыпая группу поздравлениями с наградой: "Очень понравилось ваше выступление и песня!", "Александра, ваше выступление было по-настоящему сказочное! И конечно прекрасное живое пение", "Поздравляю! Очень классная песня!", "Поздравляю от всей души!", "Одна из любимых песен. Спасибо. Поздравляю".
Напомним, Похудевшая на 35 кг Зарицкая из KAZKA в новом модном образе вызвала восторг: "Настоящая панкуха".
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