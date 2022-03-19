Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною українською телеведучою, вона залишилася в Україні, вирішила допомагати волонтерам і багатьом біженцям. Тому Леся без усякої гордовитості, пафосу і макіяжу допомагає нужденним і зрідка показує в Instagram, як проходять її будні.
Цього разу Леся показала, як провела час перед роботою і пограла з маленькою дитиною, у якої через війну з народження дуже нелегка доля. Мама малюка втратила чоловіка, а самим їм довелося тікати з власного будинку через обстріл окупантів.
"Дивіться, який у нас воїн є малою. Мама цього хлопчика вдруге тікає від війни. Спочатку Донецьк, потім Київ ... тата хлопчика вбили російські окупанти. Зараз мама і малюк в надійному місці!».
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Також Нікітюк пожартувала над росіянами, які влаштовують бійки в супермаркетах за продукти.
"Під час" цукрової спецоперації " в Росії, жінку, яка взяла цукру на 2 кг більше, стерли в цукрову пудру, а мужика розібрали на рафінад...", - написала Никитюк.
"Судячи з того, як вони той цукор гребли, то у них там у всіх дупи злипаються!", "але правильно писати на Росії))," а можна казахською або англійською ?", "Ось вона, солодке життя".
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Також Politeka писала, що Нікітюк звернулася до хакерів з ідеєю нововведення для росіян