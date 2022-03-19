Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной украинской телеведущей, она осталась в Украине, решила помогать волонтерам и многим беженцам. Поэтому Леся без всякой надменности, пафоса и макияжа помогает нуждающимся и изредка показывает в Инстаграм, как проходят ее будни.
В этот раз Леся показала, как провела время перед работой и поиграла с маленькими ребенком, у которого из-за войны с рождения очень нелегкая судьба. Мама малыша потеряла мужа, а самим им пришлось бежать из собственного дома из-за обстрела оккупантов.
«Смотрите, какой у нас воин есть малой. Мама этого мальчика второй раз убегает от войны. Сначала Донецк, потом Киев… Папу мальчика убили русские оккупанты. Сейчас мама и малыш в надёжном месте!».
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Также Никитюк подшутила над россиянами, которые устраивают драки в супермаркетах за продукты.
"Во время "сахарной спецоперации" в России, женщину, которая взяла сахара на 2 кг больше, стерли в сахарную пудру, а мужика разобрали на рафинад...", - написала Никитюк.
"Судя по тому, как они тот сахар гребли, то у них там у всех задницы слипаются!", "но правильно писать на России )), "А можно на казахском или на английском ?", "Вот она, сладкая жизнь".
Напомним, Никитюк показала тяжелые кадры с разрухой в Мариуполе, молит о помощи
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