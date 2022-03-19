Як пише Politeka.net, знаменита українська телеведуча Маша Єфросиніна продовжує висвітлювати ситуацію в Україні та дбати про справи переселенців. Артистка також публікує деталі в Instagram.

"Понад 6,2 млн. тимчасово переміщених українців знаходяться на даний момент в Західному регіоні країни ... це як дві Грузії, уявіть собі.

В одному тільки Львові вже створено понад 400 притулків: люди розміщені в школах, садках, спортзалах, церквах і т.д. всюди їх годують і всі речі першої необхідності.

На першому фото я з дівчатами з Дніпра: це мама і дочка, а кілька внучка спить на матраці на підлозі під теплою батареєю. Дівчата їдуть далі на кордон, але обіцяють повернутися після перемоги.

У мерії цілодобовий подвій: волонтерські центри та координаційні працюють невпинно. Кажуть, волонтерів багато, але втомлюються - потрібні нові руки постійно. Отже, кілька важливих повідомлень для всіх, хто зараз тут!» - пише Маша Єфросиніна, перераховуючи найважливіше.

"Раз вже ви, російські пропагандисти, не знаючи, з чого куховарити ваші брехливі шоу, пасетеся в моїх соцмережах, то давайте, покажіть цю прес-конференцію полонених, ваших солдатів! Хоча б їх дружини побачать, що вони живі і якась буде від вас, лицедіїв, користь!"- раніше писала Єфросиніна.

Нагадавши, Єфросиніна показала, як українським жінкам доводиться боротися за своє життя: "це сила і міць!".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк звернулася до українських жінок:"вже не існує такого поняття як слабка стать".

Також Politeka писала, що Переможниця "Холостяка" Ульянова з букетом в руках привітала з 8 березня з укриття:"ми повинні залишатися сильними".