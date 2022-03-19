Как пишет Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает освещать ситуацию в Украине и заботиться о делах переселенцев. Артистка также публикует детали в Инстаграм.

«Более 6,2 млн. временно перемещенных украинцев находятся на данный момент в западном регионе страны… Это как две Грузии, представьте себе.

В одном только Львове уже создано более 400 приютов: люди размещены в школах, садах, спортзалах, церквях и т.д. Повсюду их кормят и все вещи первой необходимости.

На первом фото я с девушками из Днепра: это мама и дочь, а несколько внучка спит на матрасе на полу под теплой батареей. Девушки едут дальше на границу, но обещают вернуться после победы.

В мэрии круглосуточный двой: волонтерские центры и координационные работают неустанно. Говорят, волонтеров много, но устают - нужны новые руки постоянно. Итак, несколько важных сообщений для всех, кто сейчас здесь!» - пишет Маша Ефросинина, перечисляя самое важное.

«Раз уж вы, русские пропагандисты, не зная, из чего стряпать ваши лживые шоу, пасетесь в моих соцсетях, то давайте, покажите эту пресс-конференцию пленных, ваших солдат! Хотя бы их жены увидят, что они живы и какая-то будет от вас, лицедеев, польза!» - ранее писала Ефросинина.

Напомним, Ефросинина показала, как украинским женщинам приходится бороться за свою жизнь: "Это сила и мощь!".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк обратилась к украинским женщинам: "Уже не существует такого понятия как слабый пол".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова с букетом в руках поздравила с 8 марта из укрытия: "Мы должны оставаться сильными".