Якщо ви зіткнулися з цим, зберігаєте номери телефонів і обставини!

Як пише Politeka.net, Катя Осадча вирішила висловитися про новий спосіб шахрайства, про який повинні бути обізнані українці, щоб себе убезпечити. Артистка звернулася до громадян в Instagram і записала відео.

"Увага, шахрайство!!!! Ми тримали інформацію, що людям, які шукають своїх рідних телефонують шахраї і вимагають викупу, говорять про полон і вимагають перевести гроші на картку, це шахрайство.

Якщо ви зіткнулися з цим, зберігаєте номери телефонів і обставини. Шахраї будуть покарані, а згодом горіти в пеклі, не вистачає злоби, але карма штука швидка 🤬 Слава Україні! Переможемо всіх і цих покидьків теж, свої зрадники і мародери будуть покарані особливо жорстоко» - пише під кадрами Осадча.

Раніше ми писали, артистка Анна Корсун вирішила мовчки виїхати, не ставши підтримувати колег і близьких, а також шанувальників. До того ж дала інтерв'ю під час війни російському журналу. Катя Осадча різко засудила поведінку Корсун:

"Аня віддай український паспорт, отримай Рос. і йди слідом за російським кораблем" - жорстко підмітила Осадча.

Спочатку історію із засудженням Корсун представила Нікітюк, в анонсі того самого інтерв'ю подається одна з цитат MARUV, в якій вона стверджує, що «з упевненістю приймає життя в епоху змін".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Молода дружина Віктора Павлика розлютила шанувальників відео з розвагами.

Також раніше ми інформували про те, що Комаров з "Світ навиворіт", разом з Макаревичем і Кличком, отримав" почесне звання " від РФ.

А до цього наш портал повідомляли про те, що дружина "Холостяка" Добриніна розповіла, чому поїхала з сином від чоловіка.