Если вы столкнулись с этим, сохраняете номера телефонов и обстоятельства!

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая решила высказаться о новом способе мошенничества, о котором должны быть осведомлены украинцы, чтобы себя обезопасить. Артистка обратилась к гражданам в Инстаграм и записала видео.

«Внимание, мошенничество!!!! Мы держали информацию, что людям, которые ищут своих родных звонят мошенники и требуют выкупа, говорят о пленении и требуют перевести деньги на карточку, это мошенничество.

Если вы столкнулись с этим, сохраняете номера телефонов и обстоятельства. Мошенники будут наказаны, а впоследствии гореть в аду, не хватает злобы, но карма штука быстрая 🤬 Слава Украине! Победим всех и этих подонков тоже, свои предатели и мародеры будут наказаны особенно жестоко» - пишет под кадрами Осадчая.

Ранее мы писали, артистка Анна Корсун решила молча уехать, не став поддерживать коллег и близких, а также поклонников. К тому же дала интервью во время войны российскому журналу. Катя Осадчая резко осудила поведение Корсун:

"Аня отдай украинский паспорт, получи рус. и иди вслед за российским кораблем" - жестко подметила Осадчая.

Сначала историю с осуждением Корсун представила Никитюк, в анонсе того самого интервью подается одна из цитат MARUV, в которой она утверждает, что «с уверенностью принимает жизнь в эпоху перемен".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что молодая жена Виктора Павлика разозлила поклонников видео с развлечениями.

Также ранее мы информировали о том, что Комаров из "Мир наизнанку", вместе с Макаревичем и Кличко, получил "почетное звание" от РФ.

А до этого наш портал сообщали о том, что жена "Холостяка" Добрынина рассказала, почему уехала с сыном от мужа.