Як пише Politeka.net, Ольга Сумська часто викладає в мережі різну інформацію за допомогою громадянам, допомагає притулкам для тварин, а також висловлює свою думку. Старша дочка Ольги зараз живе в РФ і частина аудиторії вирішила, що це привід для суперечок в мережі, під постами Сумської.
Саму Ольгу гнівні коментарі здивували.
"Ах ви про**утка прорроссийская, щоб ти відчула бомбардування але свою голову, вмилася кривавими грошима".
"Ви матерів, у яких померли сини і дочки, теж будете мовою втішати? Або скажете яка різниця? Чекаю вашу відповідь".
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"Наша Перемога прийде, а ви з Борисюком будете російську музику прославляти».
"Отримую коментарі. Українці, що ж Ви робите?» - зачудуватися Ольга дивному потоку негативу.
Раніше Ольга показала кадри зі зруйнованим будинком, де багато людей втратили свої будинки і все цінне через напад окупантів. Причому вціліла лише половина будівлі.
"Фоторобота" вкрадене життя "Саші Анісімової з Харкова..." - пише Сумський.
"Кошмар, кошмар швидше б настав мир; боляче дивитися😢; залиште всіх дітей, злі язики. Думайте про перемогу; ми не можемо це пробачити!! Перемога за нами!; Дуже сумно дивитися на таке, а людям, кого це торкнулося, неможливо подумати як їм це пережити!».
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