Ольга Сумська зіткнулася з жорсткою критикою і різкими висловлюваннями на свою адресу.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська часто викладає в мережі різну інформацію за допомогою громадянам, допомагає притулкам для тварин, а також висловлює свою думку. Старша дочка Ольги зараз живе в РФ і частина аудиторії вирішила, що це привід для суперечок в мережі, під постами Сумської.

Саму Ольгу гнівні коментарі здивували.

"Ах ви про**утка прорроссийская, щоб ти відчула бомбардування але свою голову, вмилася кривавими грошима".

"Ви матерів, у яких померли сини і дочки, теж будете мовою втішати? Або скажете яка різниця? Чекаю вашу відповідь".

"Наша Перемога прийде, а ви з Борисюком будете російську музику прославляти».

"Отримую коментарі. Українці, що ж Ви робите?» - зачудуватися Ольга дивному потоку негативу.

Раніше Ольга показала кадри зі зруйнованим будинком, де багато людей втратили свої будинки і все цінне через напад окупантів. Причому вціліла лише половина будівлі.

"Фоторобота" вкрадене життя "Саші Анісімової з Харкова..." - пише Сумський.

"Кошмар, кошмар швидше б настав мир; боляче дивитися😢; залиште всіх дітей, злі язики. Думайте про перемогу; ми не можемо це пробачити!! Перемога за нами!; Дуже сумно дивитися на таке, а людям, кого це торкнулося, неможливо подумати як їм це пережити!».

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