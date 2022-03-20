Маша Єфросиніна показала досить важкі кадри з переселенцями і біженцями.

Як пише Politeka.net, знаменита українська телеведуча Маша Єфросиніна продовжує показувати в Instagram про життя українців під час воєнного стану. Цього разу артистка на спеціальній добірці продемонструвала сумні реалії, багатьом зараз важко.

"Українці в спортивному комплексі, Вроцлав, Польща. Хлопчик спить на столі на прикордонному пункті у вишні-Немецке в Словаччині.

Спляча дитина на Львівському вокзалі. Українці в спортивному комплексі в Познані " - коментує кадри Маша Єфросиніна. Вона також долучилася до роботи волонтером та інформує багатьох про найважливіше в мережі.

"Понад 6,2 млн. тимчасово переміщених українців знаходяться на даний момент в Західному регіоні країни ... це як дві Грузії, уявіть собі.

В одному тільки Львові вже створено понад 400 притулків: люди розміщені в школах, садках, спортзалах, церквах і т.д. всюди їх годують і всі речі першої необхідності.

У мерії цілодобовий подвій: волонтерські центри та координаційні працюють невпинно. Кажуть, волонтерів багато, але втомлюються - потрібні нові руки постійно» - пише Маша Єфросиніна, перераховуючи найважливіше.

Нагадавши, Єфросиніна показала, як українським жінкам доводиться боротися за своє життя: "це сила і міць!".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк звернулася до українських жінок:"вже не існує такого поняття як слабка стать".

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