Маша Ефросинина показала довольно тяжелые кадры с переселенцами и беженцами.

Как пишет Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает показывать в Инстаграм о жизни украинцев во время военного положения. В этот раз артистка на специальной подборке продемонстрировала печальные реалии, многим сейчас тяжело.

«Украинцы в спортивном комплексе, Вроцлав, Польша. Мальчик спит на столе на пограничном пункте в Вишне-Немецке в Словакии.

Спящий ребенок на львовском вокзале. Украинцы в спортивном комплексе в Познани» - комментирует кадры Маша Ефросинина. Она также приобщилась к работе волонтером и информирует многих о самом важном в сети.

«Более 6,2 млн. временно перемещенных украинцев находятся на данный момент в западном регионе страны… Это как две Грузии, представьте себе.

В одном только Львове уже создано более 400 приютов: люди размещены в школах, садах, спортзалах, церквях и т.д. Повсюду их кормят и все вещи первой необходимости.

В мэрии круглосуточный двой: волонтерские центры и координационные работают неустанно. Говорят, волонтеров много, но устают - нужны новые руки постоянно» - пишет Маша Ефросинина, перечисляя самое важное.

Напомним, Ефросинина показала, как украинским женщинам приходится бороться за свою жизнь: "Это сила и мощь!".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк обратилась к украинским женщинам: "Уже не существует такого понятия как слабый пол".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова с букетом в руках поздравила с 8 марта из укрытия: "Мы должны оставаться сильными".