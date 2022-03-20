Як пише Politeka.net, Алла Мазур є успішною українською телеведучою і зіркою 1 + 1. Знаменитість також активно веде сторінку в Instagram, де поділилася хорошими новинами.

"Ще один важкий день нашого опору добігає кінця. Молюся, щоб ППО і Бог захистили цієї ночі всіх українців: у містах і селах, на передовій і в тилу.

Але принесли добу і хороші новини. Спеціально відпочиньте для вас. Бо навіть ці маленькі кроки-наближають нашу перемогу головну!

Слава Україні! Героям слава! Вірю в ЗСУ!",- написано було під фотографіями.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Хочу додому, хочу перемогу! Бережи всіх нас українців і хто просто любить Україну від усього злого! Нехай перемога вже настає, ми хочемо її вже відчути!!! Господи почуй всі наші молитви!!!", "Спасибі за Хороші новини. Це важливо!", "Це якийсь страшний сон...... Боже, за що нам такі муки?", "Хоч щось хороше. Слава Україні", "спасибі, Аллочко, за новини, сльози і гордість за наших людей".

Нагадаємо, телеведуча "1+1" Мазур бурхливо відреагувала на брехню російського дипломата

Також Politeka повідомляла, що зірка 1+1 Мазур зізналася, де зараз знаходиться і чому не в ефірі

А ще Politeka писала, що Алла Мазур розповіла про величезні черги добровольців, готових воювати за Україну



