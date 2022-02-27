Как пишет Politeka.net, Алла Мазур является популярной украинской телеведущей. Звезда в своем Инстаграм поделилась фото, поделившись постом.

"Мы победим, друзья – я верю! Потому что за нами правда🇺🇦🇺🇦🇺🇦А путин действительно плохо учил историю, и забыл, как украинцы умеют защищать родную землю.

Чего стоят только длинные очереди в военкоматы: мои знакомые 2 часа стояли в такой, потому что имеют боевой опыт, и им нужно только оружие.

А мои друзья-журналисты! Без боевого опыта, но с не меньшей ненавистью к оккупантам – днюют и ночуют в терробороне. У этих каличных потеряшек, которые пришли «прогуляться по киевским улицам» - и в помине нет той мотивации, которая есть у моих друзей.

И чтобы стать против врага – нам не нужен особый приказ. Пишет мне женщина из одного военного городка: «Наши ребята молодцы, в погреба не спрятались – сплотились, подняли мэрию на ноги и создали блокпосты. Слава Богу что в нашем городке нашлись храбрые парни! Молимся и верим в наших сыновей!»

Родители с детьми в этом городке приходили делать коктейли Молотова.

Я склоняю голову перед мощью и сноровкой воинов ВСУ. Да хранит их Небо!

Спасибо дипломатам, которые без устали бьются на своем фронте.

Утешена, что у нас есть президент-настоящий Главнокомандующий, который не боится и не убегает от опасности: от чего так бесится Кремль", - написала Алла.

Напомним, украинцам объяснили, можно ли прятаться в многоквартирных домах от обстрелов

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