Как пишет Politeka.net, Алла Мазур является успешной украинской телеведущей и звездой 1+1. Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где поделилась хорошими новостями.
"Еще один тяжелый день нашего сопротивления подходит к концу. Молюсь, чтобы ПВО и Бог защитили этой ночью всех украинцев: в городах и селах, на передовой и в тылу.
Но принесли сутки и хорошие новости. Специально отдохните для вас. Ибо даже эти маленькие шаги – приближают нашу ПОБЕДУ главную!
Слава Украине! Героям слава! Верю в ВСУ!", - написано было под фотографиями.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Хочу домой, хочу победу! Береги всех нас Украинцев и кто просто любит Украину от всего злого! Пусть победа уже наступает, мы хотим ее уже ощутить!!! Господи услышь все наши молитвы!!!", "Спасибо за хорошие новости. Это важно!", "Это какой-то страшный сон...... Боже, за что нам такие мучения?", "Хоть что-то хорошее. Слава Украине", "Спасибо, Аллочко, за новости, слезы и гордость за наших людей".
Напомним, телеведущая "1+1" Мазур бурно отреагировала на вранье российского дипломата
Также Politeka сообщала, что звезда 1+1 Мазур призналась, где сейчас находится и почему не в эфире
А еще Politeka писала, что Алла Мазур рассказала об огромных очередях добровольцев, готовых воевать за Украину