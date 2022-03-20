Как пишет Politeka.net, Алла Мазур является успешной украинской телеведущей и звездой 1+1. Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где поделилась хорошими новостями.

"Еще один тяжелый день нашего сопротивления подходит к концу. Молюсь, чтобы ПВО и Бог защитили этой ночью всех украинцев: в городах и селах, на передовой и в тылу.

Но принесли сутки и хорошие новости. Специально отдохните для вас. Ибо даже эти маленькие шаги – приближают нашу ПОБЕДУ главную!

Слава Украине! Героям слава! Верю в ВСУ!", - написано было под фотографиями.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Хочу домой, хочу победу! Береги всех нас Украинцев и кто просто любит Украину от всего злого! Пусть победа уже наступает, мы хотим ее уже ощутить!!! Господи услышь все наши молитвы!!!", "Спасибо за хорошие новости. Это важно!", "Это какой-то страшный сон...... Боже, за что нам такие мучения?", "Хоть что-то хорошее. Слава Украине", "Спасибо, Аллочко, за новости, слезы и гордость за наших людей".

Напомним, телеведущая "1+1" Мазур бурно отреагировала на вранье российского дипломата

Также Politeka сообщала, что звезда 1+1 Мазур призналась, где сейчас находится и почему не в эфире

А еще Politeka писала, что Алла Мазур рассказала об огромных очередях добровольцев, готовых воевать за Украину



