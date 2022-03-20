Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук - успішний український артист, лідер гурту"Океан Ельзи". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу показав, чому Херсон є українським містом.

"Це-Херсон сьогодні! Гордість і мурахи по шкірі. Такий народ не переможе ніхто і ніколи.

Слава Україні!",- написав Вакарчук.

На кадрах жителі Херсона співали гімн України і стояли з українською символікою.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Героям Слава! Все є Україна!", "Слава Україні".

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