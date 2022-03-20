Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка прославилася завдяки перемозі на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. Хоч парі не вдалося побудувати стосунки після проекту, зате Даша тепер успішна блогерка в Україні і за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram. Цього разу Ульянова вирішила опублікувати фото, на якому показала, як себе радує.
На знімку Даша продемонструвала повний візок продуктів з рибою, куркою, м'ясом і кальмарами.
"Ось воно - щастя", - написала Ульянова під фото.
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