Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая прославилась благодаря победе на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Хоть паре не удалось построить отношения после проекта, зато Даша теперь успешная блогерка в Украине и за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм. В этот раз Ульянова решила опубликовать фото, на котором показала, как себя радует.
На снимке Даша продемонстрировала полную тележку продуктов с рыбой, курицей, мясом и кальмарами.
"Вот оно - счастье", - написала Ульянова под фото.
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