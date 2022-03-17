Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - популярная украинская блогерка, имеющая звание Мастер спорта Украины. Знаменитость обрела большую популярность после участия в проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком, где победила, но построить отношения с главным героем не удалось. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом сторис Даша показала себя крупным планом.
"Радуюсь солнышку. Радуюсь, что купила любимые продукты. Счастье оказалось в таких мелочах", - написала Ульянова в сторис, который опубликовала у себя в блоге.
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До этого Даша гуляла по улице с капюшоном на голове.
"Скучали?", - подписала сторис звезда.
Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова предложила украинцам развеяться в нелегкое время
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