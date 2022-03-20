Як пише Politeka.net, знаменита українська телеведуча Маша Єфросиніна різко засудила своїх колег з РФ і громадян України, що поїхали туди жити. Артисти разом з росіянами святкували незаконну окупацію Криму, поки наші діти, чоловіки, бабусі з дідусями вмирають під обстрілами окупантів.

Так, цього разу українська телеведуча Маша Єфросиніна принизила російських зірок, що підтримують агресію Путіна в Україні. Під роздачу потрапили Поліна Гагаріна, Микола Басков і Тіна Канделакі.

"Святкують смерть українських дітей. Дно! Позорище! Продажні Тінуська, Коляня, Ескадрон та інша шлюшеская гнилота, які скоро за цукор і медальку будуть цілувати підошву царя», - висловилася Єфросиніна і не стала приховувати гнів.

Раньше Єфросиніна показала, як йдуть справи біженців на вокзалах у Львові.

«Приїхала на залізничний вокзал у Львові, щоб розповісти вам, як тут відбувається робота з максимальним потоком переселенців. За добу через вокзал в середньому проходить близько 60 тисяч переселенців. Загалом, людей навколо купа, йдуть безперервними потоками-переважно жінки з дітьми. У багатьох по кілька малюків, все на руках " - показує обстановку Єфросиніна.

Нагадавши, Єфросиніна показала, як українським жінкам доводиться боротися за своє життя: "це сила і міць!".

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