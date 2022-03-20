Как пишет Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина резко засудила своих коллег из РФ и граждан Украины, что уехали туда жить. Артисты вместе с россиянами праздновали незаконную оккупацию Крыма, пока наши дети, мужчины, бабушки с дедушками умирают под обстрелами оккупантов.

Так, в этот раз украинская телеведущая Маша Ефросинина унизила российских звезд, поддерживающих агрессию Путина в Украине. Под раздачу попали Полина Гагарина, Николай Басков и Тина Канделаки.

«Празднуют смерть украинских детей. Дно! Позорище! Продажные Тинуська, Коляня, Эскадрон и прочая шлюшеская гнилота, которые скоро за сахар и медальку будут целовать подошву царя», - высказалась Ефросинина и не стала скрывать гнев.

Ранее Ефросинина показала, как обстоят дела беженцев на вокзалах во Львове.

«Приехала на железнодорожный вокзал во Львове, чтобы рассказать вам, как тут происходит работа с максимальным потоком переселенцев. За сутки через вокзал в среднем проходит около 60 тысяч переселенцев. В общем, людей вокруг куча, идут беспрерывными потоками – преимущественно женщины с детьми. У многих по несколько малышей, все на руках» - показывает обстановку Ефросинина.

Напомним, Ефросинина показала, как украинским женщинам приходится бороться за свою жизнь: "Это сила и мощь!".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк обратилась к украинским женщинам: "Уже не существует такого понятия как слабый пол".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова с букетом в руках поздравила с 8 марта из укрытия: "Мы должны оставаться сильными".