Співачка Соня Кей, племінниця легендарної української артистки Софії Ротару, показала, яка небезпека може чекати на дитячому майданчику, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Соня Кей-відома українська співачка, племінниця знаменитої української артистки Софії Ротару. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу поділилася важливою інформацією, попередивши українців про небезпеку.

"Знайдена в одному зі спальних р-нів Києва на дитячому майданчику!",- написано було під фото, яке репостнула Соня Кей собі в сторіс.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Можна фото всього майданчика, в уникнення непорозуміння...", "потрібно більше фото дитячого майданчика", " Я не можу зрозуміти, вони що, прорвалися через оборону?".

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