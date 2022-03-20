Як пише Politeka.net, Соня Кей-відома українська співачка, племінниця знаменитої української артистки Софії Ротару. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу поділилася важливою інформацією, попередивши українців про небезпеку.
"Знайдена в одному зі спальних р-нів Києва на дитячому майданчику!",- написано було під фото, яке репостнула Соня Кей собі в сторіс.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Можна фото всього майданчика, в уникнення непорозуміння...", "потрібно більше фото дитячого майданчика", " Я не можу зрозуміти, вони що, прорвалися через оборону?".
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