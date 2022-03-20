Как пишет Politeka.net, Соня Кей - известная украинская певица, племянница знаменитой украинской артистки Софии Ротару. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделилась важной информацией, предупредив украинцев об опасности.
"Найдена в одном из спальных р-нов Киева на детской площадке!", - написано было под фото, которое репостнула Соня Кей себе в сторис.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Можно фото всей площадки, во избежания недопонимания…", "Нужно больше фото детской площадки", "Я не могу понять, они что, прорвались через оборону?".
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Это может быть очень опасно: жителей Киева и области предупредили о строгом запрете
"Не уступает НАТОвским аналогам": как украинская "Стугна" уничтожает врага
Переезд в Европу: как попасть за границу, найти жилье и устроиться на работу
«Бросают свою технику и уходят в лес»: в Пентагоне раскрыли, что может окончательно добить оккупантов
Напомним, племянница Софии Ротару сделала отчаянное признание
Также Politeka писала, что племянница Ротару, объявившая об уходе со сцены, покрасовалась в платье-вышиванке
А еще Politeka сообщала, что племянница Ротару показала результат объеданий на Новый год, муж не удержался