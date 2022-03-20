Певица Соня Кей, племянница легендарной украинской артистки Софии Ротару, показала, какая опасность может ждать на детской площадке, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Соня Кей - известная украинская певица, племянница знаменитой украинской артистки Софии Ротару. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделилась важной информацией, предупредив украинцев об опасности.

"Найдена в одном из спальных р-нов Киева на детской площадке!", - написано было под фото, которое репостнула Соня Кей себе в сторис.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Можно фото всей площадки, во избежания недопонимания…", "Нужно больше фото детской площадки", "Я не могу понять, они что, прорвались через оборону?".

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