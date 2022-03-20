Як пише Politeka.net, Катя Осадча - успішна українська телеведуча і дружина Юрія Горбунова. Знаменитість також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу звернулася до світової громадськості.
На фото Катя показала, що сталося з багатоповерховим будинком, в який потрапив снаряд.
"Світ просто не має права закрити очі і відкинутися від такого жаху, що відбувається в 21 столітті в центрі Європи!",- написала Осадча.
Також зірка попросила закрити небо над Україною, написавши своє звернення англійською мовою.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Господи, захисти і помилуй благаємо. Все просимо в Ім'я Твоє і для Твоєї слави", "світ просто в черговий раз висловлює велику стурбованість", " Господи допоможи нам всім витримати цей жах...Спаси людей і Україну...", "Я весь час це роблю. 21 століття і правителі роблять вигляд, що не бачать, щоб не здійснювати".
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