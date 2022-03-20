Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - успешная украинская телеведущая и жена Юрия Горбунова. Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз обратилась к мировой общественности.
На фото Катя показала, что произошло с многоэтажным домом, в который попал снаряд.
"Мир просто не имеет права закрыть глаза и откинуться от такого ужаса, что происходит в 21 веке в центре Европы!", - написала Осадчая.
Также звезда попросила закрыть небо над Украиной, написав свое обращение на английском языке.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Господи,защити и помилуй умоляем. Все просим во имя Твое и для Твоей славы", "Мир просто в очередной раз выражает большую обеспокоенность", "Господи помоги нам Всем выдержать этот ужас...Спаси людей и Украину...", "Я все время это делаю. 21 век и правители делают вид, что не видят, чтобы не совершать".
Напомним, Осадчая рассказала о новой схеме мошенничества, кто в зоне риска
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