Як пише Politeka.net, Оля Полякова - успішна українська співачка і детектив шоу"Маска". Зараз зірка підтримує українців, постійно показуючи світу, що відбувається в Україні. Знаменитість записала нове звернення до білорусам, опублікувавши його в своєму блозі.
"Всім привіт, дорогі мої. Я Оля Полякова. І я в черговий раз хочу записати відео, щоб запобігти неминучу біду. Протягом найближчих двох днів Республіка Білорусь вступить у війну з Україною на боці Російської Федерації. Рішення прийнято керівництвом Білорусі. Лукашенко прийняв рішення незважаючи на опір рядових військових і жителів - простих білорусів", - сказала Оля і закликала чинити опір такому рішенню.
Фанати подивилися ролик майже 200 тисяч разів і написали коментарі:
"Оля, ти молодець", "Правильно говорите", "Олечка, обожнюю тебе", " Респект. Молодець, Оля".
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