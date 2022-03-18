Призываем всех взрослых всего мира единственным щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова всячески поддерживает украинцев, так как сама из Киева выезжала с дочерьми в экстренном порядке и была в шоке из-за обстрелов оккупантов.

Артистка призывает граждан быть сильными, а россиян - покинуть наши земли и уйти с нашей территории, прекратить обстреливать жилые районы и лишать жизни даже маленьких детей.

«👩‍🍼В центре Львова сегодня выставили 109 детских колясок — именно столько детей погибли из-за войны. Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной.

И мы призываем всех взрослых всего мира единственным щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной" #saveukrainianchildren #closethesky» - пишет Полякова под кадром, который был сегодня представлен в сети.

Ранее Полякова показала последствия обстрела драмтеатра в Мариуполе:«Мариуполь! Драм театр!!!! Там под завалами люди! Которые прятались в подвале! Дети! Это военный объект?????? А внутри нацисты????!!! Российская Федерация-страна террорист!!» - пишет эмоционально Ольга.

Напомним, победитель "Холостячки" Задворный показал, как помогает украинцам в это тяжелое время

Также Politeka сообщала, что Осадчая рассказала, почему украинцами уже можно гордиться

А еще Politeka писала, что Сумская напомнила украинцам о важной дате, видео