Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова всячески поддерживает украинцев, так как сама из Киева выезжала с дочерьми в экстренном порядке и была в шоке из-за обстрелов оккупантов.
Артистка призывает граждан быть сильными, а россиян - покинуть наши земли и уйти с нашей территории, прекратить обстреливать жилые районы и лишать жизни даже маленьких детей.
«👩🍼В центре Львова сегодня выставили 109 детских колясок — именно столько детей погибли из-за войны. Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной.
И мы призываем всех взрослых всего мира единственным щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной" #saveukrainianchildren #closethesky» - пишет Полякова под кадром, который был сегодня представлен в сети.
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Ранее Полякова показала последствия обстрела драмтеатра в Мариуполе:«Мариуполь! Драм театр!!!! Там под завалами люди! Которые прятались в подвале! Дети! Это военный объект?????? А внутри нацисты????!!! Российская Федерация-страна террорист!!» - пишет эмоционально Ольга.
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