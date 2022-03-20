Певица Оля Полякова обратилась к беларусам, записав обращение у себя в блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица и детектив шоу "Маска". Сейчас звезда поддерживает украинцев, постоянно показывая миру, что происходит в Украине. Знаменитость записала новое обращение к белорусам, опубликовав его в своем блоге.

"Всем привет, дорогие мои. Я Оля Полякова. И я в очередной раз хочу записать видео, чтобы предотвратить неминуемую беду. В течении ближайших двух дней Республика Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне Российской Федерации. Решение принято руководством Беларуси. Лукашенко принял решение несмотря на сопротивление рядовых военных и жителей - простых белорусов", - сказала Оля и призвала сопротивляться такому решению.

Фанаты посмотрели ролик почти 200 тысяч раз и написали комментарии:

"Оля, ты молодец", "Правильно говорите", "Олечка, обожаю тебя", "Респект. Молодец, Оля".

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