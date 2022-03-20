Леся показала, як годують в одному з притулків і без пафосу поспілкувалася на кухні з жінкою.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк продовжує допомагати українцям, відвідує місця, де годують нужденних і не забуває показувати смаколики, які для людей готують всі добровольці, причому меню радує Лесю кожен раз і вона любить говорити про це в Instagram.

"Всім доброго дня, зараз покажу наше меню на цей раз. Це вже традиція. Щоб ви трошки відволіклися і щоб люди, які до нас їдуть в притулок, знали, що на них чекає, що вони будуть тут їсти. Їх тут чекає тепло, затишок і смачна їжа.

Картопля молода тушкована, капусточка тушкована з м'яском, супчик харчо, кампотік свіжий з яблук і солодкий стіл!"- радісно ділиться Леся і показує також жінку, яка намагається щодня нагодувати всіх приїхали.

Також Леся показала, як провела час перед роботою і пограла з маленькою дитиною, у якого через війну з народження дуже нелегка доля. Мама малюка втратила чоловіка, а самим їм довелося тікати з власного будинку через обстріл окупантів.

"Дивіться, який у нас воїн є малою. Мама цього хлопчика вдруге тікає від війни. Спочатку Донецьк, потім Київ ... тата хлопчика вбили російські окупанти. Зараз мама і малюк в надійному місці!».

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