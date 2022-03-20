Леся показала, как кормят в одном из приютов и без пафоса пообщалась на кухне с женщиной.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк продолжает помогать украинцам, посещает места, где кормят нуждающихся и не забывает показывать вкусности, которые для людей готовят все добровольцы, причем меню радует Лесю каждый раз и она любит говорить об этом в Инстаграм.

«Всем доброго дня, сейчас покажу наше меню на этот раз. Это уже традиция. Чтоб вы немножко отвлеклись и чтоб люди, которые к нам едут в приют, знали, что на них ждет, что они будут тут кушать. Их тут ждет тепло, уют и вкусная еда.

Картошка молодая тушенная, капусточка тушеная с мяском, супчик харчо, кампотик свежий из яблок и сладкий стол!» - радостно делится Леся и показывает также женщину, которая старается каждый день накормить всех приехавших.

Также Леся показала, как провела время перед работой и поиграла с маленькими ребенком, у которого из-за войны с рождения очень нелегкая судьба. Мама малыша потеряла мужа, а самим им пришлось бежать из собственного дома из-за обстрела оккупантов.

«Смотрите, какой у нас воин есть малой. Мама этого мальчика второй раз убегает от войны. Сначала Донецк, потом Киев… Папу мальчика убили русские оккупанты. Сейчас мама и малыш в надёжном месте!».

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