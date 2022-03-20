Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка", вона вимушено виїхала з Києва з маленьким сином, але продовжує потримати українців, допомагати волонтерам і розповідати про життя в Instagram.
"Привіт, українці, бережіть себе! Слава Україні " - каже маленький син Ксенії Мішиної. Вона підтримала дитину і також показала, як вони відпочивають ввечері.
Після артистка закликала бути лояльніше до тварин, які дуже сильно потребують допомоги і підтримки, їх не можна кидати, особливо в такий час: "вони все знають і відчувають, бережіть своїх маленьких друзів".
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Також Ксенія різко взяла в облогу росіян: "поки ви придумуєте собі свята, співаєте пісеньки і махаєте прапорцями, тіла ваших пацанів гниють на наших землях» - висловилася Мішина про свято з нагоди незаконної окупації Криму, яке влаштували росіяни.
Подруга Мішиної також прокоментувала:
"Не кажи, яке бл * ть свято, коли по суті ваші солдати-пацани пачками щодня вмирають. Роблять вигляд, що нічого не відбувається. У Севастополі стільки щодня ховають ... але всі мовчать".
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