Ксения показала, как ее сын поддерживает украинцев вместе с ней.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка", она вынужденно выехала из Киева с маленьким сыном, но продолжает подерживать украинцев, помогать волонтерам и рассказывать о жизни в Инстаграм.

"Привет, украинцы, берегите себя! Слава Украине" - говорит маленький сын Ксении Мишиной. Она поддержала ребенка и также показала, как они отдыхают вечером.

После артистка призвала быть лояльнее к животным, которые очень сильно нуждаются в помощи и поддержке, их нельзя бросать, особенно в такое время: "Они все знают и чувствуют, берегите своих маленьких друзей".

Также Ксения резко осадила россиян: «Пока вы придумываете себе праздники, поете песенки и машете флажочками, тела ваших пацанов гниют на наших землях» - высказалась Мишина о празднике по случаю незаконной оккупации Крыма, который устроили россияне.

Подруга Мишиной также прокомментировала:

«Не говори, какой бл*ть праздник, когда по сути ваши солдаты-пацаны пачками каждый день умирают. Делают вид, что ничего не происходит. В Севастополе столько каждый день хоронят… Но все молчат».

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