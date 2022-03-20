Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка", она вынужденно выехала из Киева с маленьким сыном, но продолжает подерживать украинцев, помогать волонтерам и рассказывать о жизни в Инстаграм.
"Привет, украинцы, берегите себя! Слава Украине" - говорит маленький сын Ксении Мишиной. Она поддержала ребенка и также показала, как они отдыхают вечером.
После артистка призвала быть лояльнее к животным, которые очень сильно нуждаются в помощи и поддержке, их нельзя бросать, особенно в такое время: "Они все знают и чувствуют, берегите своих маленьких друзей".
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Также Ксения резко осадила россиян: «Пока вы придумываете себе праздники, поете песенки и машете флажочками, тела ваших пацанов гниют на наших землях» - высказалась Мишина о празднике по случаю незаконной оккупации Крыма, который устроили россияне.
Подруга Мишиной также прокомментировала:
«Не говори, какой бл*ть праздник, когда по сути ваши солдаты-пацаны пачками каждый день умирают. Делают вид, что ничего не происходит. В Севастополе столько каждый день хоронят… Но все молчат».
Напомним, Мишина показала, какими сообщениями ее "преследуют" экс-поклонники
Также Politeka сообщала, что Ксения Мишина впервые рассказала об отношениях с известным актером
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина показала, как развлекается сын, пока ее нет дома