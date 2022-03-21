Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася відео у своєму Instagram.

Так, Приходько перепостила новий ролик, присвячений війні в Україні, раніше опублікований президентом Володимиром Зеленським. У відео можна побачити кадри страшних руйнувань, які влаштувала в Україні Росія. Водночас Зеленський за кадром обіцяє, що наша країна обов'язково переможе і відновиться.

У підписі до кадрів Приходько зізналася, що досі не може змиритися з тим, що зараз переживає країна.

"Цей біль, який я не можу описати словами ... одні сльози ... розривається душа, я вірю в перемогу! Я вірю в нашу армію, я вірю в нас! Я вірю в Україну, я вірю!", - емоційно написала співачка.

Її шанувальники погодилися з цими словами.

"Все обов'язково буде добре!", "Звичайно ж віримо, без варіантів!", "Я вірю, що Україна переможе! Ми переможемо!", "Скоро буде мир!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Приходько з'їхала після неоднозначного рішення Ізраїлю щодо України.

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