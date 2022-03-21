Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась видео в своем Инстаграм.

Так, Приходько перепостила новый ролик, посвященный войне в Украине, ранее опубликованный президентом Владимиром Зеленским. В видео можно увидеть кадры страшных разрушений, которые устроила в Украине Россия. В то же время Зеленский за кадром обещает, что наша страна обязательно победит и восстановится.

В подписи к кадрам Приходько призналась, что до сих пор не может смириться с тем, что сейчас переживает страна.

«Эта боль, которую я не могу описать словами…Одни слезы…Разрывается душа, я верю в победу! Я верю в нашу армию, я верю в нас! Я верю в Украину, я верю!», - эмоционально написала певица.

Ее поклонники согласились с этими словами.

«Все обязательно будет хорошо!», «Конечно же верим, без вариантов!», «Я верю, что Украина победит! Мы победим!», «Скоро будет мир!», - пишут люди.

Напомним, Приходько съязвила после неоднозначного решения Израиля по Украине.

Как сообщала Politeka, Настя Приходько призналась, что для нее изменилось навсегда.

Также Politeka писала, что Настя Приходько показала настоящий дух Украины.