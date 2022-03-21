Андрій Данилко, який виступає під псевдоніном Вєрка Сердючка, опублікував кадри руїн популярного в Києві ТРЦ

Нагадаємо, ворожі війська завдали удару по ТРЦ ввечері 20 березня. Удари були такої сили, що в найближчих житлових будинках вилетіли шибки, а сам торговий центр перетворився на руїни.

Спочатку повідомлялося про 4 загиблих, пізніше стало відомо, що жертвами удару стали 8 осіб. Розбір завалів триває.

"Після нічного ракетного удару російських "визволителів" по мирному кварталу Подільського району міста Києва", - прокоментував трагедію Данилко на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах можна побачити, що масштабна споруда з безліччю магазинів, фантанів і торгових точок перетворилася на купу руїн.

"Як це все пережити? Коли це все закінчиться?", "Боже.... Як це можливо....", "Жах", "Від Божої кари ніхто з них не піде","Нас підкинуло, пару днів тому підірвали школу, садок, і 4 будинки теж в Подільському. Визволителі!" - коментують страшні кадри користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли житлові будинки в Подільському районі Києва.

В результаті падіння уламків збитої ракети загорілися квартири з 1 по 3 поверхи.

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