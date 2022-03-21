Андрей Данилко, выступающий под псевдонином Верка Сердючка, опубликовал кадры руин популярного в Киеве ТРЦ

Напомним, вражеские войска нанесли удар по ТРЦ вечером 20 марта. Удары были такой силы, что в ближайших жилых домах вылетели стекла, а сам торговый центр превратился в руины.

Сначала сообщалось о 4 погибших, позже стало известно, что жертвами удара стали 8 человек. Разбор завалов продолжается.

«После ночного ракетного удара русских «освободителей» по мирному кварталу Подольского района города Киева», - прокомментировал трагедию Данилко на своей странице в Instagram.

На кадрах можно увидеть, что масштабная постройка с множеством магазинов, фантанов и торговых точек превратилась в груду руинов.

«Как это все пережить? Когда это все закончится?», «Боже.... Как это возможно....», «Ужас», «От Божьей кары никто из них не уйдет», «Нас подкинуло, пару дней назад взорвали школу, садик, и 4 дома тоже в Подольском. Освободители!» - комментируют страшные кадры пользователи соцсетей.

Напомним, ранее оккупанты обстреляли жилые дома в Подольском районе Киева.

В результате падения обломков сбитой ракеты загорелись квартиры с 1 по 3 этажи.

Напомним, ранее сообщалось, что певица Ольга Полякова записала эмоциональное обращение к белорусам.

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